В Вологде участники ОПГ по производству наркотиков получили от 15 до 17 лет колонии

Приговор вынесли в отношении трех мужчин, из оборота изъято более 53 кг наркотических средств

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Суд в Вологодской области вынес наказание в виде лишения свободы на сроки от 15 до 17 лет участникам организованной преступной группы (ОПГ), которые организовали подпольную лабораторию, где изготовили более 53 кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

"Вологодский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих мужчин. Они признаны виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконное производство наркотических средств". Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 17 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. <...> Из незаконного оборота изъято более 53 кг наркотических средств", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, суд установил, что в 2022 году подсудимые создали организованную преступную группу для производства наркотиков. Нарколаборатория размещалась в частном доме в одном из населенных пунктов Бабаевского муниципального округа Вологодской области. Незаконно изготовленные вещества соучастники планировали запустить в продажу. Работа ОПГ была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.