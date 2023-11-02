В Ярославле арестовали экс-депутата Соколова по делу о поджоге ресторана

Под стражей он пробудет до 30 декабря

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд арестовал бывшего депутата муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрия Соколова, обвиняемого по делу о поджоге веранды ресторана "Сквер" в центре города, в результате пожара одна женщина получила обширные ожоги, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать обвиняемому Соколову Дмитрию Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 30 декабря", - сказал судья Андрей Гасюков.

Ранее следователи предъявили обвинение Соколову по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). Вопрос об избрании меры пресечения по ходатайству следователя рассматривался в закрытом судебном заседании. По информации адвоката Соколова, обвиняемый полностью признает свою вину в умышленном поджоге и отрицает - в покушении на убийство. Мотивами поджога послужил конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", также Соколов действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пожар произошел в ночь на 31 октября на веранде ресторана "Сквер" в центре Ярославля около Театра драмы имени Федора Волкова. Площадь возгорания составила около 60 кв. м, у ресторана полностью сгорела веранда. При пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали.

Соколова задержали 31 октября, он пытался уехать из региона в сторону Москвы и был задержан на трассе "Холмогоры". В марте Соколова оштрафовали за управление автомобилем в состоянии опьянения.