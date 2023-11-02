2 ноября, 14:55,
обновлено 2 ноября, 15:42
Военная операция на Украине

В девяти областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Житомирской областях

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Она продолжалась три четверти часа

Сирены прозвучали сначала в 17:46 мск в Одесской области, чуть позже в красной зоне оказались Винницкая, Житомирская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская и Черкасская области.

Также предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

К 18:29 мск воздушная тревога была отменена во всех этих регионах. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация