В девяти областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Житомирской областях

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Она продолжалась три четверти часа

Сирены прозвучали сначала в 17:46 мск в Одесской области, чуть позже в красной зоне оказались Винницкая, Житомирская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская и Черкасская области.

Также предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

К 18:29 мск воздушная тревога была отменена во всех этих регионах.