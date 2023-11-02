В Удмуртии утилизируют более 900 голов скота после вспышки узелкового дерматита

Владельцам личных подсобных хозяйств намерены выплатить компенсации

ТАСС, 2 ноября. Более 900 голов скота уничтожат в Удмуртии в очагах заразного узелкового дерматита. Власти региона выплатят компенсации хозяйствам, рассказал журналистам руководитель главного управления ветеринарии республики Роман Габдрахманов.

"Изъято 423 головы крупного рогатого, 63 головы мелкого рогатого скота и порядка 50 свиней. Также было установлено и мясо, которое уже было забито, тоже оно было изъято. Я говорю только исключительно про очаг, который возник в Юкаменском районе", - сказал Габдрахманов.

Первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова добавила, что в очаге на ферме в Кезском районе будет изъято более 500 голов, включая молодняк.

Как уточняется, владельцам личных подсобных хозяйств планируется выплатить компенсации в первоочередном порядке, сумма составляет 4,8 млн рублей.

Ранее в Удмуртии выявили четыре очага заразного дерматита крупного рогатого скота: три в Юкаменском районе, еще один - в Кезском. В Юкаменском районе в связи с этим ввели режим ЧС.