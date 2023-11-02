Полиция возбудила дело о вырубке леса под Калининградом на 10,8 млн рублей

В районе поселка Абелино незаконно вырубили более 60 деревьев

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель организовал незаконную вырубку леса в Калининградской области на 10,8 млн рублей. Возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале областного УМВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений). Ущерб составил порядка 10,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Участок, на котором незаконно вырубили более 60 деревьев, обнаружили в районе поселка Абелино. Оперативники установили, что индивидуальный предприниматель, имея разрешение на вырубку леса, самовольно расширил границы своего участка. Он ввел в заблуждение пятерых наемных работников, которые вели, в том числе незаконные работы.

У злоумышленника изъяли часть древесины, грузовик и бензопилу. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, ему может грозить до семи лет лишения свободы.