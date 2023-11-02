Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки в Нижегородской области

Правоохранители изначально задержали 20-летнего молодого человека и его 15-летнюю знакомую, их проверяли на причастность к преступлению

ТАСС, 2 ноября. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки в Перевозском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя Большемурашкинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, тело 76-летней женщины нашли в ее доме 31 октября. Правоохранители задержали 20-летнего мужчину и его 15-летнюю знакомую, их проверяли на причастность к преступлению.

Во время допроса молодой человек пояснил, что решил погреться в доме пенсионерки. По информации следствия, он разбил окно и проник в жилище, где, обнаружив женщину, нанес ей ножевые ранения. После чего мужчина и его знакомая остались ночевать в доме. Позже подозреваемый вместе со своей знакомой скрылся, похитив из дома охотничье ружье и патроны.