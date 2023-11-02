Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Причиной возбуждения дела этого стал поставленный спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 10 января", - сказали в суде.

В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю. Вину они не признают.

Беркович - российский театральный режиссер. Окончила в 2013 году мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Она участвовала в труппе "Седьмая студия", ставила спектакли в "Гоголь-центре", МХТ имени А. П. Чехова и на других площадках.

Петрийчук окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Она читает курс "Драматургия" в Школе-студии МХАТ и является автором и режиссером ряда игровых и документальных фильмов. Сценарист получила премию "Золотая маска" в 2022 году.