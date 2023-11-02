В Ленобласти из-за неготовности Ивангорода к отопительному сезону задержали его замглавы

По версии следствия, чиновник, зная о непригодности систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов, не принял меры к проведению ремонта и подписал паспорта о готовности зданий к эксплуатации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации Ивангородского городского поселения Ленинградской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

"Следственными органами СУ СК России по Ленинградской области в отношении первого заместителя главы администрации муниципального образования "Ивангородское городское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, зная об отсутствии актов проверки готовности объектов теплоснабжения и о непригодности систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов, не принял меры к проведению ремонтных работ и подписал паспорта о готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2023-2024 годов. Из-за этого в системах теплопотребления произошли аварии, сделавшие невозможной подачу теплоснабжения в дома.

По данным пресс-службы, подозреваемого задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие направило ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.