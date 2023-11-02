2 ноября, 19:09

В Железноводске не подтвердилась информация о минировании дворца культуры и детсадов

Сообщение о минировании городской больницы также оказалось ложным

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Информация о минировании ГДК имени С. Пускепалиса, нескольких детских садов, больницы и школы, которая днем поступила в Железноводске, оказалась ложной. Об этом сообщил глава курорта Евгений Бакулин.

"Вся информация о минированиях не подтвердилась", - написал Бакулин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что поступила информация о минировании ГДК имени С. Пускепалиса, муниципальной гостиницы "Железноводск", где расположена и муниципальная столовая, городской больницы, детских садов: №1 "Светлячок", №8 "Ивушка", №9 "Солнышко", №10 "Сказка" и средней школы №3. 

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