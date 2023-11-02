Суд арестовал трех обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН

Они пробудут в СИЗО до начала января

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу трех молодых людей, которые обвиняются в попытке осуществить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова А.А., Демина М.Д., Сергеева Д.Г." - сказали в суде, уточнив, что все трое обвиняемых пробудут в СИЗО до начала января 2024 года.

Все трое обвиняются по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору). В суде не уточнили никаких подробностей этого уголовного дела. В случае признания виновными молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.