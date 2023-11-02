2 ноября, 19:11,
обновлено 2 ноября, 19:42

Суд арестовал трех обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН

Они пробудут в СИЗО до начала января

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу трех молодых людей, которые обвиняются в попытке осуществить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова А.А., Демина М.Д., Сергеева Д.Г." - сказали в суде, уточнив, что все трое обвиняемых пробудут в СИЗО до начала января 2024 года.

Все трое обвиняются по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору). В суде не уточнили никаких подробностей этого уголовного дела. В случае признания виновными молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация