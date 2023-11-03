2 ноября, 22:02
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью

По данным МО РФ, атака была совершена беспилотником самолетного типа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Киев в очередной раз пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, БПЛА уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"2 ноября около 23:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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