В Винницкой области произошли взрывы

В регионе действует режим воздушной тревоги

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Виннице и окрестностях города. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Одессе и городе Кропивницком (ранее - Кировоград).

По состоянию на 01:10 мск режим воздушной тревоги действует в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей.