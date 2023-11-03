2 ноября, 22:19
Военная операция на Украине

В Винницкой области произошли взрывы

В регионе действует режим воздушной тревоги

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Виннице и окрестностях города. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

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Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Одессе и городе Кропивницком (ранее - Кировоград).

По состоянию на 01:10 мск режим воздушной тревоги действует в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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