2 ноября, 22:45
Военная операция на Украине

В Харькове произошли взрывы

В области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Несколько взрывов произошло в Харькове. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Виннице, Одессе и городе Кропивницком (ранее - Кировоград).

По состоянию на 01:40 мск режим воздушной тревоги действует в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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