Следователя по делу о стрельбе в школе Казани арестовали за растрату

Александр Избенко будет находиться под стражей до 12 декабря 2023 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сказано в тексте постановления суда о мере пресечения работнику СК, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Суд постановил избрать обвиняемому Избенко Александру Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей Избенко А. Н. по настоящему уголовному делу 1 месяц 16 суток, то есть до 12 декабря 2023 года", - сказано в постановлении суда.

Суть обвинений в отношении Избенко в документе не раскрывается. Однако там сказано, что высокопоставленный сотрудник СК обвиняется по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В соответствии с УК РФ особо крупным ущербом признается растрата на сумму более 1 млн рублей. В постановлении суда также сказано, что в деле есть пока не установленные следствием соучастники.

Сам Избенко заявил, что имеет на иждивении малолетнего ребенка и скрываться от правоохранителей не собирается, а потому просил суд назначить ему домашний арест или запрет действий. Однако суд решил, что следователь обоснованно обвиняется в инкриминируемом ему деянии, а также может скрыться от следствия или суда, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, поэтому отправил Избенко под стражу. Дело в отношении Избенко было возбуждено 12 октября 2023 года первым заместителем председателя СК РФ Эдуардом Кабурнеевым. Однако задержан обвиняемый был лишь 26 октября, а позже - арестован.

В ходе своей работы в СК Избенко участвовал в расследовании многих резонансных дел. Так, в 2014 году он вел дело об авиакатастрофе самолета Falcon во Внуково, когда погиб находившийся на борту президент компании Total Кристоф де Маржери. Также он расследовал обстоятельства теракта, совершенного над Синайским полуостровом в 2015 году, где был взорван Airbus А321. Взрыв привел к гибели 225 человек, большая часть из которых - россияне.

Помимо этого, Избенко расследовал дело о расстреле учеников казанской гимназии №175, произошедшем в 2021 году. Преступление совершил бывший ученик этого учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев. Он убил из гладкоствольного ружья семерых детей и двоих учителей. На основании собранных Избенко доказательств злоумышленник был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.