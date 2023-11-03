В Татарстане завели дело о смерти подростка после отказа от госпитализации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан возбудил уголовное дело о смерти несовершеннолетнего после отказа от госпитализации. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетний обращался в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие, однако в госпитализации было отказано.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах из-за случившегося.