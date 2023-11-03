2 ноября, 23:34

В Татарстане завели дело о смерти подростка после отказа от госпитализации

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан возбудил уголовное дело о смерти несовершеннолетнего после отказа от госпитализации. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетний обращался в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие, однако в госпитализации было отказано.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах из-за случившегося. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация