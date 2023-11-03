В Львовской области произошли взрывы

В регионе продолжает действовать предупреждение об угрозе с воздуха

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Несколько взрывов произошло на территории Львовской области. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Виннице, Одессе, Кропивницком (ранее - Кировоград) и Харькове.

По состоянию на 03:00 мск режим воздушной тревоги действует в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области.