3 ноября, 00:15
Военная операция на Украине

В Львовской области произошли взрывы

В регионе продолжает действовать предупреждение об угрозе с воздуха

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Несколько взрывов произошло на территории Львовской области. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

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Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Виннице, Одессе, Кропивницком (ранее - Кировоград) и Харькове.

По состоянию на 03:00 мск режим воздушной тревоги действует в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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