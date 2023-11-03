Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве

Ему грозит до 115 лет тюремного заключения, сообщает телеканал CNBC

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновным основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве и заговоре. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Присяжные после 15 дней слушаний показаний и около 4,5 часа обсуждений признали Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

По данным телеканала CNBC, ему грозит до 115 лет тюремного заключения.

В начале ноября 2022 года компания FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, являющаяся надзорным органом, регулирующим рынок ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство выступило с утверждением, что криптобиржа получила $1,8 млрд от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену.

Бэнкман-Фрид был задержан в декабре на Багамских островах по запросу Вашингтона. После того как бизнесмен согласился на выдачу в США, власти островного государства разрешили его экстрадицию в Соединенные Штаты. Дело предпринимателя уже получило статус одного из самых крупных в американской истории.