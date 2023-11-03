В Приморье за сутки ликвидировали два лесных пожара

В тушении возгораний принимали участие около 40 человек и 10 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Два лесных пожара ликвидировали в Приморье за прошедшие сутки, один - локализовали. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Два очага лесных пожаров ликвидировали в течение минувших суток в Дальнегорском и Тернейском округах, еще одно возгорание в этом же округе локализовано. В тушении огня в Приморском крае принимали участие около 40 человек и 10 единиц техники. <...> Огонь прошел площадь в 90 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего с начала года в Приморье на землях лесного фонда произошло 315 пожаров, 97% которых потушили в течение первых суток с момента обнаружения.

В Приморском крае действует особый противопожарный режим. Прошедшие в Приморье дожди улучшили пожароопасную обстановку, на большей территории класс пожароопасности по метеоусловиям понизился до первого.