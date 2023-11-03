3 ноября, 01:35

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в детсаду

По версии следствия, подозреваемая неоднократно применяла насилие в отношении потерпевшего

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Южно-Сахалинске, подозреваемого в избиении ребенка, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Сахалинской области.

"В отношении воспитателя дошкольного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемая неоднократно применяла насилие в отношении потерпевшего, причиняя ему физическую боль. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Ранее сообщалось, что мать мальчика 2017 года рождения обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, после посещения детского сада у ее ребенка на теле появились гематомы. Он рассказал, что его избила воспитательница. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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