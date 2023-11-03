В Хабаровском крае из-за снега ограничили движение автобусов на федеральных трассах

Речь идет об автодорогах А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино и ФАД А-370 Хабаровск - Бикин

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов ограничили на федеральных трассах из-за сложных погодных условий в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"Из-за сложных погодных условий с 05:00 по местному времени (22:00 мск) 3 ноября ограничено движение для пассажирских автобусов на ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Также ограничено движение для пассажирских автобусов и большегрузов на ФАД А-370 Хабаровск - Бикин. Ограничение сохранится до улучшения погодных условия и завершения расчистки дорожного полотна.

По информации синоптиков, ночью с 3 ноября в Хабаровском крае идет снег, в некоторых районах отмечается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, на дорогах гололедные явления, видимость составляет 20 км. Температура воздуха составляет до минус 1 градуса, по ощущениям - до минус 6.