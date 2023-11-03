Вулкан Ключевской второй раз за два часа выбросил пепел на высоту 8 км

Шлейф протянулся на 72 км на восток и северо-восток

ТАСС, 3 ноября. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке второй раз за последние два часа выбросил пепел, сообщается в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. На этот раз высота столпа составила 8,2 км.

"Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 8,2 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 72 км на восток-северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - сообщает институт.

За 70 минут до этого Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 км. Активная фаза извержения Ключевского вулкана завершена. При этом главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по данному маршруту.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.