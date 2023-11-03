В автомобиле жительницы Читы на границе с Китаем нашли более 1 тыс. таблеток для похудения

В отношении женщины возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ

ЧИТА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Читинской таможни обнаружили более тысячи таблеток для похудения с запрещенным веществом в автомобиле жительницы Читы на границе с Китаем, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В автомобиле гражданки было обнаружено и изъято 34 упаковки, в которых находилось 1 224 капсулы. Препараты "Стройная Я", "Волшебные бобы", "Мягкая капсула Жизнь похудения" и другие были направлены на экспертизу, которая установила, что в препаратах содержится сильнодействующее вещество сибутрамин - почти 600 г", - говорится в сообщении.

Таможенники установили, что ранее жительница Читы находилась в туристической поездке в Китае. Там она познакомилась с гражданкой КНР, работницей аптеки. С ней она договорилась о покупке партии средств для похудения. Позднее женщине в Россию отправили заказ с препаратами. Она получила грузовое отправление, после этого ее автомобиль остановили.

Сейчас против россиянки возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ. Ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Сибутрамин - сильнодействующее средство, которое усиливает чувство насыщения. Оно используется в качестве основы лекарств от ожирения. Сибутрамин запрещен к обороту и ввозу на территорию России.