В Приморье завели дело на учителя, заставлявшего детей бегать в костюмах химзащиты

Речь идет о преподавателе физкультуры средней школы №4 Лучегорска

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Приморья вынесла представление о возбуждении административного дела в отношении учителя средней школы в Лучегорске. Педагог заставляла учеников в качестве наказания бегать в костюмах химзащиты и противогазах, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры средней общеобразовательной школы №4 Пожарского муниципального округа во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6-го класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Прокурор также внес представление об устранении нарушений закона.