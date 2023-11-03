Вылетевший из Якутска в Москву самолет вернется в аэропорт отправления из-за неисправности

Речь идет о неустойчивой работе автопилота

ЯКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Якутия", вылетевший из Якутска в Москву с 128 людьми на борту, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация о том, что у воздушного судна Boeing 737 авиакомпании "Якутия", вылетевшего по маршруту Якутск - Москва, обнаружилась неисправность: неустойчивая работа автопилота. Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

В 12:17 (06:17 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по региону

По данным ведомства, на борту находились 128 человек - 123 пассажира и 5 членов экипажа. Для обеспечения безопасности к месту посадки направлены силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона, СПАСОП аэропорта г. Якутск, службы спасения республики.