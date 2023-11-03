В Японии при падении многоэтажной ритуальной колесницы пострадали 19 человек

Среди пострадавших есть ребенок, сообщает агентство Kyodo

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек получили травмы при падении многоэтажной ритуальной колесницы "даси" в ходе фестиваля в городе Идзунокуни в центральной части Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Даси" является атрибутом многих праздников, связанных с японской национальной религией синто. По словам очевидцев, высота упавшей колесницы составляла порядка 3 м, вес - около 2 тонн. Среди пострадавших есть ребенок, еще один получивший травмы находится в тяжелом состоянии. На место инцидента прибыли сотрудники полиции для расследования обстоятельств произошедшего.