На Кубани ликвидировали пожар на складе

Тушение возгорания осложнялось удаленностью источников воды и высокой пожарной нагрузкой

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе под Ейском в Краснодарском крае, которое возникло 1 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Склад с сельхозпродукцией полностью потушили в Ейском районе. Там хранился корм для животных", - говорится в сообщении.

Склад загорелся в поселке Степном Ейского района вечером 1 ноября, в тот же день была объявлена ликвидация открытого горения. Локализовать распространение огня удалось на площади 5 тыс. кв. м. Ликвидация пожара осложнялась удаленностью источников воды и высокой пожарной нагрузкой. По предварительным данным, пострадавших нет.