Жителя Башкирии осудили на 10 лет за убийство бывшей жены

По данным полиции, потерпевшая и ее родственники обращались к правоохранителям из-за преследований и угроз со стороны мужчины

УФА, 3 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима 38-летнего жителя Башкирии Алика Махиянова, убившего бывшую супругу. В суде установлено, что он регулярно избивал ее, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

"Махиянов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев) и ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Преступление было совершено в августе 2022 года, осужденный нанес жертве больше 10 ударов ножом. В суде мужчина вину не признал.

Женщина работала начальником отдела в администрации Белорецкого района. По данным полиции, ранее потерпевшая и ее родственники обращались к правоохранителям из-за преследований и угроз со стороны мужчины. Было установлено, что с декабря 2020 по август 2022 года Махиянов систематически избивал и оскорблял свою бывшую супругу из-за ревности, потерпевшая неоднократно обращалась с заявлениями в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе.