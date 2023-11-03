В Красноярском крае пансионат для пожилых людей закрыли после смерти пациентки

По данным СК РФ, в частном учреждении отсутствовал специальный персонал, инвентарь и соответствующее оборудование

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Пансионат для пожилых людей закрыли в Березовском районе Красноярского края после смерти пациентки. Возбуждено уголовное дело, сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Березовском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате для пожилых граждан. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). <...> В настоящее время деятельность пансионата пресечена", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая организовала частный круглосуточный пансионат "Райский двор" по уходу за пожилыми гражданами. "10 июня 2023 года между жителем Сосновоборска и подозреваемой был заключен договор об оказании патронажных услуг с проживанием в пансионате его 69-летней супруги. В период пребывания женщины в пансионате 16 июня 2023 года ввиду отсутствия там специального персонала, инвентаря и соответствующего оборудования женщина упала и получила перелом бедренной кости", - пояснили в Следственном комитете.

Пенсионерка попала в больницу, а после выписки из нее вновь вернулась в пансионат с рекомендациями от врачей. Ей требовался постоянный уход. "Вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 18 июля 2023 года сын женщины при посещении обнаружил ее в тяжелом состоянии здоровья. Потерпевшую доставили в больницу, несмотря на оказываемую врачами медицинскую помощь, она скончалась 15 августа 2023 года в результате эндотоксического шока", - отметили в ведомстве.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.