В Чувашии в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Еще один пострадал

ЧЕБОКСАРЫ, 3 ноября. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с грузовой машиной на федеральной трассе М-7 "Волга" в Козловском округе Чувашии, в результате четыре человека погибли, один пострадал. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД по республике.

"В 07:20 мск на 731-м км автодороги М-7 в Козловском муниципальном округе Чувашии произошло ДТП с участием автомашин Mitsubishi Outlander и Scania. По предварительным данным, кроссовер выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой. В результате аварии водитель и три пассажира Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что все погибшие - жители Казани. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства автоаварии устанавливаются.