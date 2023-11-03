3 ноября, 06:20

В Чувашии в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Еще один пострадал

ЧЕБОКСАРЫ, 3 ноября. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с грузовой машиной на федеральной трассе М-7 "Волга" в Козловском округе Чувашии, в результате четыре человека погибли, один пострадал. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД по республике.

"В 07:20 мск на 731-м км автодороги М-7 в Козловском муниципальном округе Чувашии произошло ДТП с участием автомашин Mitsubishi Outlander и Scania. По предварительным данным, кроссовер выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой. В результате аварии водитель и три пассажира Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что все погибшие - жители Казани. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства автоаварии устанавливаются. 

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РоссияЧувашия
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