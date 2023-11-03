Гособвинитель попросил заочно приговорить к девяти годам издателя "Медиазоны"

Петра Верзилова обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Гособвинитель в пятницу попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к девяти годам колонии общего режима издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу признать Верзилова виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима", - обратился к суду государственный обвинитель.

Прокурор на заседании заявил, что стороной обвинения были предоставлены всеобъемлющие доказательства, подтверждающие виновность Верзилова. "Сторона обвинения настаивает на обоснованности предъявленного обвинения и доказанности вины", - сказал прокурор. Прокуратура попросила учесть наличие у Верзилова на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Наказание прокурор попросил отсчитывать с момента экстрадиции или задержания.

В свою очередь защита заявила о невиновности подсудимого. "Обвинительное заключение утверждено ненадлежащим прокурором, представленные в суде доказательства не подтверждают вины Верзилова", - обратился к суду адвокат Леонид Соловьев. Заслушав позиции сторон, судья Наталия Дударь удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен в ближайшее время.

Верзилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Он находится за границей, объявлен в розыск и заочно арестован. Дело в отношении него возбудили из-за нескольких публикаций в соцсетях о событиях в Буче. Ранее Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии второго гражданства.