3 ноября, 06:28,
обновлено 3 ноября, 06:46

Гособвинитель попросил заочно приговорить к девяти годам издателя "Медиазоны"

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Oleg Nikishin/ Getty Images
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов
© Oleg Nikishin/ Getty Images

Петра Верзилова обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Гособвинитель в пятницу попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к девяти годам колонии общего режима издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Прошу признать Верзилова виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима", - обратился к суду государственный обвинитель.

Прокурор на заседании заявил, что стороной обвинения были предоставлены всеобъемлющие доказательства, подтверждающие виновность Верзилова. "Сторона обвинения настаивает на обоснованности предъявленного обвинения и доказанности вины", - сказал прокурор. Прокуратура попросила учесть наличие у Верзилова на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Наказание прокурор попросил отсчитывать с момента экстрадиции или задержания.

В свою очередь защита заявила о невиновности подсудимого. "Обвинительное заключение утверждено ненадлежащим прокурором, представленные в суде доказательства не подтверждают вины Верзилова", - обратился к суду адвокат Леонид Соловьев. Заслушав позиции сторон, судья Наталия Дударь удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен в ближайшее время.

Верзилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Он находится за границей, объявлен в розыск и заочно арестован. Дело в отношении него возбудили из-за нескольких публикаций в соцсетях о событиях в Буче. Ранее Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии второго гражданства. 

Теги:
Россия
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