3 ноября, 06:35

В Иране в результате пожара в центре лечения наркозависимых погибли 27 человек

Центре находится в городе Ленгеруд

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли, еще 12 пострадали при пожаре в центре лечения наркозависимых в провинции Гилян на севере Ирана. Об этом сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на главного судью региона.

Ранее представитель управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции Гилян Бабак Ектапараст сообщил, что рано утром в пятницу спасатели получили информацию о пожаре в наркологическом центре, который расположен в городе Ленгеруд. На место происшествия были направлены пять машин скорой помощи. Власти выясняют причины случившегося. 

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