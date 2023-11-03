3 ноября, 06:51

Жителя Брянской области осудили за ложное сообщение о готовящемся теракте

Его приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы

БРЯНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Клинцовский городской суд приговорил жителя региона к трем годам шести месяцам лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте на объекте социальной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность жителя региона, сообщившего о готовящемся террористическом акте на объекте социальной инфраструктуры. Установлено, что сообщение об акте терроризма является ложным. <...> Решением Клинцовского городского суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 

Теги:
РоссияБрянская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация