Жителю занятого украинскими войсками Херсона подбросили взрывное устройство

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. Люди в военной форме подбросили жителю занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсона взрывное устройство, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.
Житель Херсона в четверг написал заявление в Национальную полицию Украины.
"Около 02:00 [в четверг] двое неизвестных в военной камуфлированной форме одежды проникли на территорию его частного домовладения. Злоумышленники подбросили под переднее колесо его автомобиля минно-взрывное устройство", - сказал он.
По его словам, утром хозяин дома обнаружил устройство. "Свидетелем проникновения лиц в военной форме стал сосед заявителя из соседнего дома", - уточнил представитель оперативных служб.