Жителю занятого украинскими войсками Херсона подбросили взрывное устройство

Двое неизвестных в военной форме проникли на территорию частного дома пострадавшего, где их заметил сосед

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. Люди в военной форме подбросили жителю занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсона взрывное устройство, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

Житель Херсона в четверг написал заявление в Национальную полицию Украины.

"Около 02:00 [в четверг] двое неизвестных в военной камуфлированной форме одежды проникли на территорию его частного домовладения. Злоумышленники подбросили под переднее колесо его автомобиля минно-взрывное устройство", - сказал он.

По его словам, утром хозяин дома обнаружил устройство. "Свидетелем проникновения лиц в военной форме стал сосед заявителя из соседнего дома", - уточнил представитель оперативных служб.