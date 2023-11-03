3 ноября, 07:07

Жителю занятого украинскими войсками Херсона подбросили взрывное устройство

Двое неизвестных в военной форме проникли на территорию частного дома пострадавшего, где их заметил сосед

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. Люди в военной форме подбросили жителю занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсона взрывное устройство, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

Житель Херсона в четверг написал заявление в Национальную полицию Украины.

"Около 02:00 [в четверг] двое неизвестных в военной камуфлированной форме одежды проникли на территорию его частного домовладения. Злоумышленники подбросили под переднее колесо его автомобиля минно-взрывное устройство", - сказал он.

По его словам, утром хозяин дома обнаружил устройство. "Свидетелем проникновения лиц в военной форме стал сосед заявителя из соседнего дома", - уточнил представитель оперативных служб. 

Теги:
УкраинаХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация