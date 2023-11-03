Бойцу Самбросу грозит до трех лет колонии за хранение мефедрона

Его отпустили из полиции под обязательство по явке

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после обнаружения мефедрона у бойца профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Кирилла Самброса в Москве, ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое у Кирилла Самброса неизвестное вещество является мефедроном (весом 0,97 грамма). Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере)", - сказал собеседник агентства.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время боец отпущен из полиции под обязательство по явке.

В ночь на 2 ноября в Шмитовском проезде сотрудники ГИБДД в ходе осмотра в такси выявили у Самброса, который ехал на пассажирском месте, неизвестное вещество. Оно было изъято и направлено на экспертизу.

Кирилл Самброс выступает в полусредней и средней весовой категории с 2020 года.