В Приамурье пассажирское судно село на мель между РФ и КНР

Пострадавших нет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Пассажирское судно, которое перевозит людей из Благовещенска до китайского города Хэйхэ, село на мель на реке Амур, проводится проверка. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Благовещенская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с посадкой на мель судна "Амур-2009". По предварительным данным, 3 ноября 2023 года на реке Амур судно "Амур-2009", осуществлявшее перевозку пассажиров по маршруту "Благовещенск - Хейхе", село на мель", - говорится в сообщении.

В настоящее время пассажирское судно с помощью буксира возвращено на судовой ход. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания, при наличии оснований примут меры реагирования.

По информации регионального минэкономразвития, международное пассажирское сообщение по направлению Благовещенск-Хэйхэ приостановлено с 3 ноября в связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур. Формирование льда не позволяет осуществлять перевозки людей на кораблях. Соответствующее решение принято для обеспечения безопасности пассажиров.

Перевозки пассажиров планируют возобновить 4 ноября. Рейсы будут выполняться судами на воздушной подушке.