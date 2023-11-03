В Челябинске осудили жителя Москвы за покушение на незаконный вывоз секретных деталей

Ему назначили штраф в размере 300 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал жителя Москвы виновным в попытках купить секретные компоненты вооружений для последующей отправки за границу. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Челябинский областной суд признал жителя Москвы виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 283.1 УК России (покушение на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело было расследовано следственным органом УФСБ. Как было установлено в результате оперативно-разыскных мероприятий, житель Москвы допуска к государственной тайне не имел. При этом он с марта по октябрь 2022 года искал секретные изделия, входящие в состав продукции военного назначения, планируя последующую организацию поставки за пределы Российской Федерации. В октябре того же года его задержали сотрудники УФСБ при попытке незаконного приобретения составных частей вооружения.