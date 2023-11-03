СК предъявил заочное обвинение Яценюку

Экс-премьеру Украины предъявили обвинение за преступления, связанные с событиями на юго-востоке его страны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил заочные обвинения некоторым бывшим представителям украинского руководства, в том числе экс-премьеру Арсению Яценюку, за преступления, связанные с событиями на юго-востоке Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"На основании полученных данных заочно предъявлено обвинение ряду бывших высокопоставленных должностных лиц. Вих числе Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины. Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах ранены и погибли 1 382 человека, в том числе 44 ребенка, разрушены или повреждены более 345 гражданских объектов. Следствие принимает меры к розыску и аресту фигурантов.

Глава СК Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений. "Председателю СК России доложено, что на основании материалов уголовных дел Следственного комитета осуждены очно и заочно более 130 представителей вооруженных формирований Украины и много дел еще рассматриваются", - добавили в ведомстве.