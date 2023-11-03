СК заочно обвинил еще 47 иностранцев, участвующих в боевых действиях на Украине

В ведомстве отметили, что его работа в части установления обстоятельств преступлений и связанных с ними событий в зоне специальной военной операции ведется комплексно

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил заочные обвинения 47 иностранным гражданам, которые приняли участие в боевых действиях на Украине. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, всего обвинения предъявлены 465 иностранцам.

"В ходе совместной работы с оперативными службами и Минобороны РФ получены новые данные, касающиеся вербовки и участия наемников в боевых действиях. На их основании предъявлено обвинение заочно еще 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля. Всего же уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранных граждан из 39 государств, принявших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что его работа в части установления обстоятельств преступлений и связанных с ними событий в зоне специальной военной операции ведется комплексно. И один из аспектов связан с анализом следователями данных о поставках оружия на Украину коллективным Западом.

"По имеющимся данным, 14 государств, в числе которых США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия, с мая 2023 года поставили Украине тяжелую технику, управляемые ракеты различных типов, артиллерийские установки, БПЛА и другое вооружение", - говорится в сообщении.