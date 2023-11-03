В Саратове экс-чиновника задержали по делу о превышении должностных полномочий

Его подозревают в махинациях с землей на сумму более 8 млн рублей

САРАТОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего сотрудника департамента Гагаринского района Саратова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Саратову на основе собранных по делу доказательств бывшему сотруднику департамента Гагаринского административного района МО "Город Саратов" предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. <...> Следователями СК в настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в управлении.

По данным следствия, в 2019-2021 годах власти района незаконно отдали в аренду земельные участки стоимостью более 8 млн рублей 21 гражданину. При этом получатели не были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Как сообщили в управлении, злоумышленник совместно со своим подчиненным не организовал проведение торгов, подписал договоры аренды земельных участков, чем незаконно предоставил их сроком на 20 лет. Подчиненному также предъявили обвинение в превышении полномочий.