Защита экс-кандидата в губернаторы Красноярского края Глискова обжаловала его арест

Сам Александр Глисков сообщил, что дело было возбуждено по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "КрайДЭО" и также находящегося под следствием

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Защита руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края и экс-кандидата в губернаторы региона Александра Глискова обжаловала его арест. Об этом ТАСС сообщила адвокат депутата Марина Васильева.

Центральный районный суд Красноярска 2 ноября отправил Глискова, который подозревается в получении взятки, под арест до 31 декабря 2023 года. "Только что подали жалобу по Глискову", - сообщила Васильева, добавив, что апелляция подана в Красноярский краевой суд.

По версии следствия, в период с декабря 2016 года по май 2017-го Глисков, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать в будущем. Сам Глисков свою вину отрицает и заявляет, что денег не брал и готов подтвердить это на полиграфе. Он заявлял, что ему инкриминируется получение взятки в 1 млн рублей. По его словам, дело было возбуждено по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "КрайДЭО" и также находящегося под следствием.

Глисков родился в 1972 году. Закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. С 2008 по 2016 год - депутат горсовета, был вице-спикером муниципального парламента. С 2016 года - депутат законодательного собрания края. В сентябре 2023-го баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Набрал 11,32% и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.