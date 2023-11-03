В Туле возбудили дело в отношении обманувшей 67 человек юридической компании

Суммы материального ущерба составили от 1,5 тыс. до 200 тыс. рублей

ТАСС, 3 ноября. Следователи в Туле возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей юридической компании, от действий которых пострадали 67 человек, заплативших за юридические услуги от 1,5 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, но не получивших их, сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.

"В следственном управлении УМВД России по Туле расследуется противоправная деятельность руководителей ООО "Юридическая компания Доверенные лица", которые с 1 января по 8 июля 2022 года под предлогом оказания юридических услуг заключали соответствующие договоры, условия которых выполнены не были, а денежные средства не возвращены. В результате 67 гражданам причинен материальный ущерб на суммы от 1,5 тыс. до 200 тыс. рублей. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавших может быть больше, поэтому им предлагают обратиться в отдел полиции по месту жительства с договором об оказании услуг в ООО "Юридическая компания Доверенные лица" и квитанцией об их оплате.