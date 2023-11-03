В Омской области подозревают в убийстве двух пенсионерок их 23-летнего внука

По версии следствия, задержанный похитил у женщин 500 тыс. рублей

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Омской области задержали подозреваемого в убийстве 25 октября в деревне Сягаевка двух пенсионерок. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова, это 23-летний внук и правнук жертв.

"В результате проведенных следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативных мероприятий был установлен и сегодня задержан подозреваемый, которым оказался 23-летний внук потерпевших", - рассказала Болдинова.

По версии следствия, 25 октября подозреваемый, который знал о денежных накоплениях прабабушки, задушил ее и ее дочь - свою бабушку. После этого он похитил 500 тыс. рублей, которые потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки. Тела погибших обнаружила родственница, которая не могла до них дозвониться.

В опубликованном пресс-службой ГУ МВД по Омской области видео подозреваемый признает, что совершил убийство родственниц. Проведенная экспертиза вещественных доказательств подтвердила его причастность к преступлению.