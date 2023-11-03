В Югре закрыли участок федеральной трассы из-за обледенения асфальта

Речь идет об автодороге Р-404 с 917-го по 950-м км в Ханты-Мансийском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы, соединяющей Тюменскую область с Югрой, закрыт в Ханты-Мансийском районе из-за обледенения дороги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

"На трассе Р-404 с 917-го по 950-м км в Ханты-Мансийском районе Югры ограничено движение для всех видов транспортных средств. Решение принято в связи со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого "стекловидного льда" на асфальте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки.

Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, плохую погоду прогнозируют более чем в десяти муниципальных образованиях на севере, западе и востоке региона, включая Сургутский и Ханты-Мансийский районы, города Когалым, Нягань, Урай, Югорск. Ожидаются метель, гололед, сильный снег, ветер с порывами до 15-20 м/с.