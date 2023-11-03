3 ноября, 08:25,
обновлено 3 ноября, 08:34
Взрыв в кафе в Петербурге

Первое слушание дела Дарьи Треповой запланировали на 15 ноября в Петербурге

Ее обвиняют в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), а также ее сообщника Дмитрия Касинцева начнут рассматривать 15 ноября в Санкт-Петербурге на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

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Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дело Треповой и Касинцева начнет рассматриваться 15 ноября на базе 1-го Западного окружного военного суда. Дело слушает, как и предусмотрено действующим законодательством, 2-й Западный окружной военный суд", - сообщила представитель пресс-службы. 

Теги:
РоссияВзрыв в кафе в Петербурге
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