Первое слушание дела Дарьи Треповой запланировали на 15 ноября в Петербурге

Взрыв в кафе в Петербурге

Ее обвиняют в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), а также ее сообщника Дмитрия Касинцева начнут рассматривать 15 ноября в Санкт-Петербурге на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дело Треповой и Касинцева начнет рассматриваться 15 ноября на базе 1-го Западного окружного военного суда. Дело слушает, как и предусмотрено действующим законодательством, 2-й Западный окружной военный суд", - сообщила представитель пресс-службы.