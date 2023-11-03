3 ноября, 08:47

В Австрии при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека

Борт следовал по маршруту Загреб - Зальцбург

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Тела четырех человек найдены на месте крушения легкомоторного самолета, следовавшего по маршруту Загреб - Зальцбург. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции федеральной земли Зальцбург, на территории которой произошла катастрофа.

"2 ноября примерно в 15:45 (17:45 мск) в районе Линтшинга потерпел катастрофу спортивный самолет типа Cirrus SR-20. Спортивный самолет начал свой полет в Загребе, а аэропортом назначения был объявлен Зальцбург", - отметили в австрийской полиции.

Правоохранительные органы начали расследование причин аварии. Личности погибших пока установить не удалось. 

Теги:
АвстрияХорватия
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