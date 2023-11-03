Суд вынес приговор чиновнику из Йошкар-Олы из-за смерти 15-летнего подростка

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно

ТАСС, 3 ноября. Суд признал виновным 36-летнего сотрудника администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", который допустил использование опасной качели, в результате чего погиб 15-летний подросток. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Марий Эл.

"Следствием и судом установлено, что сотрудник городской администрации, ответственный за установку и эксплуатацию малых архитектурных форм, в нарушение возложенных на него обязанностей допустил эксплуатацию пользователями, в том числе детьми, малой архитектурной формы "Качалка-весы" с отсутствующим болтом крепления бревна-балансира", - говорится в сообщении. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

13 ноября 2022 года при использовании качалки-весов бревно слетело с крепления и ударило по голове 15-летнего подростка, который от полученных повреждений умер на месте.

Сотруднику администрации предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека).

Приговор в законную силу не вступил.