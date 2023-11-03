3 ноября, 08:53
Военная операция на Украине

Во Львовской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

Ukrainian Emergency Service via AP, архив
© Ukrainian Emergency Service via AP, архив

В регионе ранее более четырех часов действовала воздушная тревога, поступали сообщения о серии взрывов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины получил повреждения, в результате возник пожар. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

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"Был пожар [на объекте критической инфраструктуры]", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью воздушная тревога продолжалась во Львовской области более четырех часов, поступали сообщения о серии взрывов. Также украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове, в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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