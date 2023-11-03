Во Львовской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

В регионе ранее более четырех часов действовала воздушная тревога, поступали сообщения о серии взрывов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины получил повреждения, в результате возник пожар. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

"Был пожар [на объекте критической инфраструктуры]", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью воздушная тревога продолжалась во Львовской области более четырех часов, поступали сообщения о серии взрывов. Также украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове, в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях.