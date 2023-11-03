У жителя Барнаула изъяли более 22 тыс. л спирта без маркировки

Проводится проверка

БАРНАУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли у жителя Барнаула более 22 тыс. л спирта без маркировки. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Полицией Барнаула изъято из незаконного оборота свыше 22 тыс. л нелегального спиртного. К нарушению реализации спиртных напитков оказался причастен 45-летний житель краевой столицы", - сообщили в пресс-службе.

Более 400 емкостей со спиртом обнаружили в арендованном складе. По предварительной информации, мужчина планировал реализовать алкогольную продукцию в Барнауле.

По этому факту проводится проверка по ч. 4 ст. 15.12 КоАП (оборот алкогольной продукции без маркировки).