3 ноября, 09:18

В Орске арестовали обвиняемого в жестоком убийстве

Он признал свою вину

ТАСС, 3 ноября. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве своей сожительницы в городе Орске Оренбургской области. Он признал вину, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Фигуранту предъявлено обвинение, вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признал в полном объеме. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении.

Утром 1 ноября в Орске нашли расчлененный труп женщины. В тот же день по подозрению в преступлении задержали ее сожителя. В отношении него возбудили дело об убийстве. 

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РоссияОренбургская область
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