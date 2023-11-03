В Орске арестовали обвиняемого в жестоком убийстве

Он признал свою вину

ТАСС, 3 ноября. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве своей сожительницы в городе Орске Оренбургской области. Он признал вину, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Фигуранту предъявлено обвинение, вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признал в полном объеме. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении.

Утром 1 ноября в Орске нашли расчлененный труп женщины. В тот же день по подозрению в преступлении задержали ее сожителя. В отношении него возбудили дело об убийстве.