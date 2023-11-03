В аэропорту Новосибирска у самолета S7 отказал реверс двигателя после посадки

На борту находились 77 пассажиров

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Реверс двигателя, отвечающий за торможение и сокращение тормозного пути, отказал у самолета Embraer авиакомпании S7 после посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске, пострадавших нет. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Произошел отказ реверса силовой установки после посадки уже в аэропорту. Реверс используется для торможения, для того, чтобы сократить тормозной путь. Проводится проверка исполнения законодательства безопасности полетов", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в ведомстве, на борту находились 77 пассажиров, пострадавших нет.